Голкипер «Эдмонтона» Микко Коскинен записал видеообращение после ухода из СКА

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Микко Коскинен записал видеообращение к болельщикам СКА, за который выступал на протяжении трёх сезонов и в составе которого выиграл Кубок Гагарина.

«Пришло время сказать «до свидания». Последние четыре года были для меня и моей семьи замечательными. И это из-за вас, ребята. Хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам, партнёрам по клубу. Это была славная охота. Атмосфера в «Ледовом» была лучшей в моей жизни, и, думаю, она является лучшей в мире. И те два чемпионских парада на Невском были просто невероятными. Никогда этого не забуду», — сказал Коскинен.

Обращение вратаря можно посмотреть в официальном «твиттере» СКА.