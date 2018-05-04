Бывший нападающий московского «Динамо» Никита Комаров стал игроком «Витязя»

Нападающий Никита Комаров стал игроком «Витязя», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение заключено на два года.

В минувшем сезоне 29-летний форвард выступал за московское «Динамо» и в 36 матчах забросил 8 шайб и сделал 2 результативные передачи при показателе полезности «-5».

Ранее в КХЛ хоккеист также выступал за «Автомобилист» и минское «Динамо». В общей сложности он провёл 149 матчей и набрал 29 (18+11) баллов при показателе полезности «0» и 284 штрафных минутах. Следующий сезон станет для нападающего пятым в лиге.