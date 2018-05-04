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Сборная России по хоккею назвала состав на стартовый матч ЧМ-2018 с Францией

Сборная России по хоккею назвала состав на стартовый матч ЧМ-2018 с Францией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная России по хоккею назвала состав на стартовый матч чемпионата мира в Дании. Соперником подопечных Ильи Воробьёва станет команда Франции. Начало встречи запланировано на 17:15 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

Кошечкин (Шестёркин);

Киселевич — Гавриков, Капризов — Дацюк — Дадонов;

Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;

Яковлев, Мамин — Андронов — Шалунов;

Трямкин — Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Михеев.

Битва с Францией – первый матч сборной России на ЧМ с Воробьёвым! LIVE
Команда Ильи Воробьёва стартует на чемпионате мира. Все главные моменты встречи, фото и видео – в онлайн-трансляции «Чемпионата».
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