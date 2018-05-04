Сборная России по хоккею назвала состав на стартовый матч ЧМ-2018 с Францией

Сборная России по хоккею назвала состав на стартовый матч чемпионата мира в Дании. Соперником подопечных Ильи Воробьёва станет команда Франции. Начало встречи запланировано на 17:15 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018
Кошечкин (Шестёркин);
Киселевич — Гавриков, Капризов — Дацюк — Дадонов;
Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;
Яковлев, Мамин — Андронов — Шалунов;
Трямкин — Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Михеев.
Битва с Францией – первый матч сборной России на ЧМ с Воробьёвым! LIVE
Команда Ильи Воробьёва стартует на чемпионате мира. Все главные моменты встречи, фото и видео – в онлайн-трансляции «Чемпионата».