Дадонов: у сборной России, как и всегда, цель — играть за золотые медали

Нападающий сборной России Евгений Дадонов поделился мыслями перед стартом чемпионата мира по хоккею—2018 в Дании.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

«Мне дали должность ассистента капитана в сборной? Ничего особо не поменялось. Мне прислали письмо, я принял вызов в сборную и стараюсь быть лидером, помогающим партнёрам в чём бы то ни было. Впрочем, большинство ребят в нашей команде уже имеют некоторый опыт, но всё равно я стараюсь подавать хороший пример, чтобы они видели, как много я готовлюсь и работаю как на льду, так и вне игровой площадки.

Трудно давать прогнозы на предстоящий чемпионат мира по хоккею. Там будет много хороших команд. Это будет хороший турнир, в котором поучаствует много игроков НХЛ. Это большой вызов для сборной России, но, как и всегда, наша цель — играть за золотые медали», — приводит слова Дадонова официальный сайт IIHF.