«Нефтехимик» обменял в «Локомотив» форварда Эмиля Галимова

Нижнекамский «Нефтехимик» и ярославский «Локомотив» произвели обмен. В стан «железнодорожников» отправился нападающий Эмиль Галимов. Взамен клуб из Татарстана получил денежную компенсацию, о чём сообщил в своём официальном аккаунте в «Твиттере».

В сезоне-2017/18 Галимов провёл 46 матчей в регулярном чемпионате и набрал 29 (15+14) очков при показателе полезности «-4» и 38 минутах штрафного времени. До этого Эмиль уже принадлежал ярославскому «Локомотиву», отыграв в составе «железнодорожников» пять сезонов.