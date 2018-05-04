Московское «Динамо» подписало контракт с финским защитником Миккой Койвисто

Защитник сборной Финляндии Микка Койвисто пополнил состав московского «Динамо», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между сторонами подписано сроком на один сезон.



27-летний защитник до этого всю карьеру выступал в финском чемпионате. Последний сезон он провёл в составе «Кярпята», в регулярном чемпионате проведя 55 матчей. На его счету 39 (10+29) набранных баллов при показателе полезности «+26» и 22 минутах штрафа. В плей-офф финского первенства Койвисто сыграл 15 встреч, набрав 8 (3+5) очков при показателе полезности «+3» и шести минутах штрафного времени.