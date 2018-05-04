Сборные США и Канады по хоккею назвали составы на очный матч ЧМ-2018

Сборные США и Канады по хоккею назвали составы на стартовый матч чемпионата мира в Дании, где сойдутся в очном противостоянии. Начало встречи запланировано на 17:15 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018
Состав сборной США:
Вратари: Кинкэйд (Дарлинг);
Мартинез — Йенсен, Годро — Уайт — Кейн;
Бутчер — Мёрфи, Крайдер — Ларкин — Аткинсон;
Истерли — Пионик, Ли — Райан — Дебринкат;
Хьюз — Милано, Гиббонс — Коулмэн — Томпсон.
Состав сборной Канады:
Вратари: Кемпер (Макэлинни);
Мюррей — Экблад, Ньюджент-Хопкинс — Макдэвид — Шварц;
Нурс — Парэйко, Бейли — Шенн — О'Райли;
Шабо — Пулок, Бовилье — Барзал — Эберле;
Дюбуа — Хорват — Пажо.
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