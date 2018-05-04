Сборные США и Канады по хоккею назвали составы на очный матч ЧМ-2018

Сборные США и Канады по хоккею назвали составы на стартовый матч чемпионата мира в Дании, где сойдутся в очном противостоянии. Начало встречи запланировано на 17:15 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

Состав сборной США:

Вратари: Кинкэйд (Дарлинг);

Мартинез — Йенсен, Годро — Уайт — Кейн;

Бутчер — Мёрфи, Крайдер — Ларкин — Аткинсон;

Истерли — Пионик, Ли — Райан — Дебринкат;

Хьюз — Милано, Гиббонс — Коулмэн — Томпсон.

Состав сборной Канады:

Вратари: Кемпер (Макэлинни);

Мюррей — Экблад, Ньюджент-Хопкинс — Макдэвид — Шварц;

Нурс — Парэйко, Бейли — Шенн — О'Райли;

Шабо — Пулок, Бовилье — Барзал — Эберле;

Дюбуа — Хорват — Пажо.