«Витязь» объявил о подписании нападающих Павла Чернова и Евгения Монса

Подмосковный «Витязь» на своём официальном сайте объявил о подписании с двумя экс-нападающими череповецкой «Северстали». Состав пополнили форварды Павел Чернов и Евгений Монс.

Чернов в сезоне-2017/18 провёл 41 матч регулярного чемпионата КХЛ, набрав 23 (11+12) очка при показателе полезности «+1». В плей-офф Павел сыграл три матча и сделал две результативные передачи. Показатель полезности составил «+1».



Монс принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата. Евгений отметился тремя заброшенными шайбами, набрал 17 минут штрафа и завершил сезон-2017/18 с показателем полезности «-4».