Сборная Канады забросила первый гол чемпионата мира по хоккею—2018

Автором первой заброшенной шайбы чемпионата мира по хоккею, стартовавшего в Дании, стала сборная Канады.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

На 48-й секунде встречи со сборной США счёт открыл нападающий Пьер-Люк Дюбуа. Колтон Парэйко со средней дистанции произвёл достаточно неудачный бросок, но его партнёр Бо Хорват успел подстроиться под шайбу и отдать передачу на Дюбуа, который точным броском поразил ворота сборной США.

Сборная Канады по ходу первого периода ведёт со счётом 1:0, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видео также можно посмотреть в официальном «Твиттере» клуба «Коламбус Блю Джекетс».