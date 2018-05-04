Сборная России забросила три шайбы в ворота французов к 11-й минуте матча

Сборная России проводит стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. Наша команда играет с соперниками из Франции. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

Сборная России к 11-й минуте встречи забросила в ворота соперника три шайбы. На восьмой минуте Евгений Дадонов совершил проход по флангу, собрал на себя всё внимание и сделал передачу на свободного Кирилла Капризова, который бросил точно в угол — 1:0. Спустя минуту Павел Бучневич результативно сыграл на добивании после броска Никиты Нестерова. На 11-й минуте Кирилл Капризов выкатился за ворота и нашёл передачей свободного Евгения Дадонова, который через паузу бросил под перекладину — 3:0.