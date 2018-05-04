Сборная России дважды за 5 минут поразила ворота Франции после замены вратаря

Сборная России проводит стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. Наша команда играет с соперниками из Франции и во время третьего периода ведёт со счётом 6:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

Сборная Франции пропустила четыре шайбы за 40 минут игры, после чего поменяла голкипера. Ронан Кременер занял место в воротах, сменив Флорьяна Арди. Спустя две с половиной минуты после начала третьего периода Александр Барабанов сместился на правый край, обыграл защитника и бросил с острого угла — шайба попала в клюшку защитнику и юркнула в ворота французов, 5:0. На 45-й минуте Павел Дацюк выдержал паузу и сделал перевод на Максима Шалунова, который с правого края нанёс роскошный бросок в дальнюю девятку — 6:0.