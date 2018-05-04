Сборная России разгромила Францию в стартовом матче ЧМ-2018 по хоккею

Сборная России выиграла стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. Подопечные Ильи Воробьёва разгромили команду Франции со счётом 7:0 (3:0, 1:0, 3:0). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018
Дубль на свой счёт записал Кирилл Капризов. Ещё по одному точному броску произвели Павел Бучневич, Евгений Дадонов, Александр Барабанов, Максим Шалунов и Артём Анисимов.
Следующий матч сборная России проведёт с командой Австрии. Встреча состоится в воскресенье, 6-го мая, начало запланировано на 13:15 мск.
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Сборная России громит Францию в первом матче Воробьёва на ЧМ! LIVE
Команда Ильи Воробьёва стартовала на чемпионате мира. Все главные моменты встречи, фото и видео – в онлайн-трансляции «Чемпионата».