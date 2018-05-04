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Сборная России разгромила Францию в стартовом матче ЧМ-2018 по хоккею

Сборная России разгромила Францию в стартовом матче ЧМ-2018 по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная России выиграла стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. Подопечные Ильи Воробьёва разгромили команду Франции со счётом 7:0 (3:0, 1:0, 3:0). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Дубль на свой счёт записал Кирилл Капризов. Ещё по одному точному броску произвели Павел Бучневич, Евгений Дадонов, Александр Барабанов, Максим Шалунов и Артём Анисимов.

Следующий матч сборная России проведёт с командой Австрии. Встреча состоится в воскресенье, 6-го мая, начало запланировано на 13:15 мск.

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ЧМ-2018
04 мая 2018, пятница. 17:15 МСК
Россия
7 : 0
3:0, 1:0, 3:0
Франция
1:0 – Капризов (Дадонов, Зайцев) – 07:08 (5x5), 2:0 – Бучневич (Григоренко, Нестеров) – 08:18 (5x4), 3:0 – Дадонов (Капризов, Хафизуллин) – 10:22 (5x5), 4:0 – Капризов (Дацюк, Зайцев) – 37:59 (5x5), 5:0 – Барабанов (Киселевич, Каблуков) – 42:36 (5x5), 6:0 – Шалунов (Дацюк, Хафизуллин) – 44:50 (5x4), 7:0 – Анисимов (Нестеров, Григоренко) – 57:13 (5x4)
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