Сборная России разгромила Францию в стартовом матче ЧМ-2018 по хоккею

Сборная России выиграла стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. Подопечные Ильи Воробьёва разгромили команду Франции со счётом 7:0 (3:0, 1:0, 3:0). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Дубль на свой счёт записал Кирилл Капризов. Ещё по одному точному броску произвели Павел Бучневич, Евгений Дадонов, Александр Барабанов, Максим Шалунов и Артём Анисимов.

Следующий матч сборная России проведёт с командой Австрии. Встреча состоится в воскресенье, 6-го мая, начало запланировано на 13:15 мск.

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