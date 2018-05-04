Кто стал лучшим игроком сборной России в матче с Францией?

Сборная России выиграла стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. Подопечные Ильи Воробьёва разгромили команду Франции со счётом 7:0 (3:0, 1:0, 3:0). «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто стал лучшим игроком сборной России в матче с Францией?».

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

Оставить свой голос также можно на PlayBuzz.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»