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Кто стал лучшим игроком сборной России в матче с Францией?

Кто стал лучшим игроком сборной России в матче с Францией?
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная России выиграла стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. Подопечные Ильи Воробьёва разгромили команду Франции со счётом 7:0 (3:0, 1:0, 3:0). «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто стал лучшим игроком сборной России в матче с Францией?».

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

Оставить свой голос также можно на PlayBuzz.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

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