Дацюк: матч со сборной Франции был не таким лёгким, как могло показаться

Нападающий сборной России по хоккею Павел Даюцк подвёл итоги матча с командой Франции (7:0).



«На самом деле матч был не таким лёгким, как могло показаться. Французы хорошо двигались, плюс душный дворец, качества льда оставляет желать лучшего – к этому нужно привыкнуть. Один плюс – две команды играют на одном льду. Жёстко сыграли против Да Косты? Лидер французской команды, но наша оборона сдержала его. У нас молодая команда, от матча к матчу ребята будут прибавлять.

Гусев – мастеровитый игрок, его явно не хватает. Будет его ждать, а дальше смотреть по ситуации», — сказал Дацюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Рожковым.