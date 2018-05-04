Шалунов: пусть народу на трибунах и мало, зато все русские

Нападающий сборной России по хоккею Максим Шалунов подвёл итоги матча с командой Франции (7:0).



«Пашка Дацюк отдал мастерскую передачу, спасибо ему. Мне оставалось только найти свободное место у ворот. Попал здорово. Сыграли хорошо для первого матча, я всем доволен. Доволен и тем, что дают играть в большинстве, это важный аспект. Атмосфера на чемпионате мира хорошая, спасибо болельщикам за поддержку. Пусть народу на трибунах и мало, зато все русские. По Копенгагену ещё не гулял, не успел пока», — передаёт слова Шалунова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.