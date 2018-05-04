Капризов: дебют на ЧМ получился поспокойнее, чем на Олимпиаде

Нападающий сборной России по хоккею и автор дубля в ворота сборной Франции Кирилл Капризов подвёл итоги матча (7:0).

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«У сборной Франции 10 бросков за матч, сильную конкуренцию они составили? Нормальный матч, всё равно у нас были ошибки, надо добавлять от игры к игре. Потери были, тренеры нам всё расскажут. Начинать с разгрома, наверное, лучше.



Взаимопонимание с Дадоновым? С Жекой очень приятно играть, как и с любым игроком у нас. Всё равно у нас были потери, ошибки, надо исправлять. Куда ставить теперь Гусева – это тренеры решат.

Лучшим игроком матча меня уже признавали на молодёжном чемпионате. Я бы признал лучшим игроком всю команду. Мой дебют на чемпионате мира? Сегодня поспокойнее было, Олимпиада всё равно была первым турниром за сборную», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.