Эмиль Гарипов продлил контракт с «Ак Барсом» на два года

Голкипер казанского «Ак Барса» Эмиль Гарипов продлил контракт с клубом на два года, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне Гарипов провёл 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ при коэффициенте надёжности 1,99 и 93,1 процента отражённых бросков. В 19 играх Кубка Гагарина он пропускал 1,55 шайбы за матч и отражал 94,4% бросков.



Ранее сообщалось, что обладатель Кубка Гагарина может продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге, однако эту информацию опровергал агент голкипера Станислав Романов.

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