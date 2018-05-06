История личных встреч сборных России и Австрии на чемпионатах мира

Сегодня, 6 мая, сборная России по хоккею проведёт свой второй матч на чемпионате мира — 2018, соперником будет команда Австрии. Игра начнётся в 13:15 мск. Сборные России и Австрии встречались друг с другом в рамках чемпионата мира шесть раз. Россияне победили во всех матчах с общим счётом 32:12. Самая крупная победа была одержана на мировом первенстве, проходившем в 1996 году в Вене — 6:0. Самый результативный матч состоялся в Хельсинки в 2013 году — 8:4. Ни разу сборная России не забивала меньше четырёх шайб за игру.

ЧМ Место проведения Стадия турнира Соперники Счёт Авторы голов ЧМ-1993 Мюнхен Групповой раунд Россия — Австрия 4:2 В. Быков (2), Шенделев, Каминский — Пушник, Хайнцле ЧМ-1994 Больцано Групповой раунд Россия — Австрия 4:1 Смирнов, Бякин, Коваленко, Каменский — Кальт ЧМ-1996 Вена Групповой раунд Россия — Австрия 6:0 Березин (2), Скопинцев, Николишин, Ерофеев, Брылин ЧМ-2002 Гётеборг Групповой раунд Россия — Австрия 6:3 Гусманов, Затонский, Афиногенов, Д. Быков, Прокопьев, Карпов — Пек, Кальт, Лакош ЧМ-2005 Вена Групповой раунд Россия — Австрия 4:2 Овечкин, Харитонов, Ковалёв, Ковальчук — Зетцингер, Дивис ЧМ-2013 Хельсинки Групповой раунд Россия — Австрия 8:4 Пережогин, Ковальчук, Никулин, Радулов, Мозякин, Соин, Зайцев, Кузнецов — М. Иберер, Ванек, Раффль, Ф. Иберер