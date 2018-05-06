История личных встреч сборных России и Австрии на чемпионатах мира

Сегодня, 6 мая, сборная России по хоккею проведёт свой второй матч на чемпионате мира — 2018, соперником будет команда Австрии. Игра начнётся в 13:15 мск. Сборные России и Австрии встречались друг с другом в рамках чемпионата мира шесть раз. Россияне победили во всех матчах с общим счётом 32:12. Самая крупная победа была одержана на мировом первенстве, проходившем в 1996 году в Вене — 6:0. Самый результативный матч состоялся в Хельсинки в 2013 году — 8:4. Ни разу сборная России не забивала меньше четырёх шайб за игру.
|ЧМ
|Место проведения
|Стадия турнира
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|ЧМ-1993
|Мюнхен
|Групповой раунд
|Россия — Австрия
|4:2
|В. Быков (2), Шенделев, Каминский — Пушник, Хайнцле
|ЧМ-1994
|Больцано
|Групповой раунд
|Россия — Австрия
|4:1
|Смирнов, Бякин, Коваленко, Каменский — Кальт
|ЧМ-1996
|Вена
|Групповой раунд
|Россия — Австрия
|6:0
|Березин (2), Скопинцев, Николишин, Ерофеев, Брылин
|ЧМ-2002
|Гётеборг
|Групповой раунд
|Россия — Австрия
|6:3
|Гусманов, Затонский, Афиногенов, Д. Быков, Прокопьев, Карпов — Пек, Кальт, Лакош
|ЧМ-2005
|Вена
|Групповой раунд
|Россия — Австрия
|4:2
|Овечкин, Харитонов, Ковалёв, Ковальчук — Зетцингер, Дивис
|ЧМ-2013
|Хельсинки
|Групповой раунд
|Россия — Австрия
|8:4
|Пережогин, Ковальчук, Никулин, Радулов, Мозякин, Соин, Зайцев, Кузнецов — М. Иберер, Ванек, Раффль, Ф. Иберер