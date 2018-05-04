Нападающий Вели-Матти Савинайнен перешёл в «Куньлунь»

Состав китайского клуба пополнил финский нападающий Вели-Матти Савинайнен, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.



Сезон-2017/18 финн провёл в составе ханты-мансийской «Югры», которая впоследствии была исключена из КХЛ. Савинайнен принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата и записал на свой счёт 17 (9+8) результативных баллов при показателе полезности «-23» и 14 штрафных минутах. Помимо «Югры», нападающий в КХЛ выступал в составе нижегородского «Торпедо» в сезоне-2014/15.

Узаконенное мародёрство. Кого заберут из «Лады» и «Югры» Они точно не покинут КХЛ со своими командами.