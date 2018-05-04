Россия — Франция — 7:0. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018

Сборная России выиграла стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. Подопечные Ильи Воробьёва разгромили команду Франции со счётом 7:0 (3:0, 1:0, 3:0).



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018



Дубль на свой счёт записал Кирилл Капризов. Ещё по одному точному броску произвели Павел Бучневич, Евгений Дадонов, Александр Барабанов, Максим Шалунов и Артём Анисимов.

Воробьёв: мы только с французами сыграли, а нас куда-то возносят Главный тренер сборной России против дифирамбов.