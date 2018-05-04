Сборные Беларуси и Швеции назвали составы на очный матч ЧМ-2018

Сборные Беларуси и Швеции по хоккею назвали составы на стартовый матч чемпионата мира в Дании, где сойдутся в очном противостоянии. Начало встречи запланировано на 21:15 мск.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018



Состав сборной Швеции

Вратари: Хелльберг (Нильссон);



Линдхольм — Клингберг, Янмарк — Зибанеджад — Ракелль;



Экман-Ларссон — А. Ларссон, Нюквист — Баклунд — Петтерссон;



Густафссон — Викстранд, де ла Роуз — Ю. Ларссон — Пяаярви;



Эверберг — А.Кемпе — Л.Андерссон.



Состав сборной Беларуси



Вратари: Кульбаков (Карнаухов);



Лисовец — Хенкель, Ленгле — Шарангович — Павлович;



Коробов — Фальковский, Плэтт — Ковыршин — Гаврус;



Денисов — Воробей, Дрозд — Китаров — Демков;



Дюков — Устиненко, Сушко — Развадовский — Матерухин.