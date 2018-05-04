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Сборные Беларуси и Швеции назвали составы на очный матч ЧМ-2018

Сборные Беларуси и Швеции назвали составы на очный матч ЧМ-2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборные Беларуси и Швеции по хоккею назвали составы на стартовый матч чемпионата мира в Дании, где сойдутся в очном противостоянии. Начало встречи запланировано на 21:15 мск.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

Состав сборной Швеции

Вратари: Хелльберг (Нильссон);

Линдхольм — Клингберг, Янмарк — Зибанеджад — Ракелль;

Экман-Ларссон — А. Ларссон, Нюквист — Баклунд — Петтерссон;

Густафссон — Викстранд, де ла Роуз — Ю. Ларссон — Пяаярви;

Эверберг — А.Кемпе — Л.Андерссон.

Состав сборной Беларуси

Вратари: Кульбаков (Карнаухов);

Лисовец — Хенкель, Ленгле — Шарангович — Павлович;

Коробов — Фальковский, Плэтт — Ковыршин — Гаврус;

Денисов — Воробей, Дрозд — Китаров — Демков;

Дюков — Устиненко, Сушко — Развадовский — Матерухин.

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