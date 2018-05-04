Сборные Беларуси и Швеции назвали составы на очный матч ЧМ-2018

Сборные Беларуси и Швеции по хоккею назвали составы на стартовый матч чемпионата мира в Дании, где сойдутся в очном противостоянии. Начало встречи запланировано на 21:15 мск.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018
Состав сборной Швеции
Вратари: Хелльберг (Нильссон);
Линдхольм — Клингберг, Янмарк — Зибанеджад — Ракелль;
Экман-Ларссон — А. Ларссон, Нюквист — Баклунд — Петтерссон;
Густафссон — Викстранд, де ла Роуз — Ю. Ларссон — Пяаярви;
Эверберг — А.Кемпе — Л.Андерссон.
Состав сборной Беларуси
Вратари: Кульбаков (Карнаухов);
Лисовец — Хенкель, Ленгле — Шарангович — Павлович;
Коробов — Фальковский, Плэтт — Ковыршин — Гаврус;
Денисов — Воробей, Дрозд — Китаров — Демков;
Дюков — Устиненко, Сушко — Развадовский — Матерухин.