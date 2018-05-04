Гуськов: не сомневался в победе России, вопрос был, сколько мы пропустим

Заслуженный мастер спорта эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился впечатлениями от стартового матча сборной России на чемпионате мира с командой Франции, в котором подопечные Ильи Воробьёва победили со счётом 7:0.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

«Не назвал бы этот матч показательным. Радует, что мы не пропустили от такого соперника ни одной шайбы. Это говорит о том, что Кошечкин и наша оборонительная линия не дали сбоя. По этой встрече не надо судить каждого игрока, рассматривать звенья и пары защитников. Это только начало. Каким бы ни был мандраж, но мы играли с Францией. Я не сомневался в нашей победе. Вопрос был, сколько мы пропустим. Мы не пропустили, и это радует», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»