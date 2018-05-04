США — Канада — 5:4 Б. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018

Сборная США выиграла стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. В серии буллитов была обыграна команда Канады со счётом 5:4 (1:2, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0).



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018



В составе канадцев заброшенными шайбами отметились Пьер-Люк Дюбуа, Райан О'Райлли, Антони Боливье, Колтон Парэйко. У команды США дубль оформил Дилан Ларкин, ещё по одному точному броску на свой счёт записали Андерс Ли и Джонни Годро. Автором победного буллита стал Кэм Аткинсон.

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