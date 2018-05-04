​СКА продлил контракт с Динаром Хафизуллиным на четыре сезона

Хоккейный клуб СКА подписал новое соглашение с защитником Динаром Хафизуллиным. Контракт рассчитан на четыре года и будет действовать до конца сезона-2021/22. Об этом сообщает официальный сайт клуба.



Защитник выступает за СКА с 2014 года. В составе армейцев в сезоне-2014/15 завоевал серебряные медали чемпионата России, а по итогам сезона-2016/17 стал чемпионом страны. Двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017). По итогам сезона-2017/18 стал обладателем Кубка континента и бронзовым призёром чемпионата России. Вошёл в состав национальной сборной для участия в чемпионате мира–2018. В составе СКА Хафизуллин провел 242 матча и отметился 67 (15+52) очками при показателе полезности «+66».

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