Нападающий сборной США Аткинсон: был готов к исполнению победного буллита

Нападающий сборной США Кэм Аткинсон, который стал автором победного буллита во встрече с командой Канады на чемпионате мира по хоккею, рассказал о впечатлениях от прошедшего матча (5:4 Б).



«Я был готов к возможности выполнить буллит. В «Коламбусе» обычно исполняю их я, поэтому рад тому, что и здесь мне дали эту возможность. К счастью, всё получилось. Это хорошая победа для сборной США. Мне показалось, что мы начали медленно и продемонстрировали канадцам, может быть, слишком много уважения в первом периоде. Они смогли получить некоторые шансы на положительный исход матча, но со временем нам удалось взвинтить скорости, — сказал Аткинсон в интервью официальному сайту IIHF.

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