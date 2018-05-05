Эверберг: сборная Швеции заслуженно победила белорусов, показав свой хоккей

Нападающий сборной Швеции Деннис Эверберг подвёл итоги стартового матча на чемпионате мира, в котором его команда разгромила белорусов (5:0).



«Мы начали мощно, в итоге заслуженно победив. Считаю, Швеции удалось показать свой хоккей. Но впереди ещё много трудностей, которые предстоит преодолеть. Надо концентрироваться на каждой игре. Что думаю о сборной России на этом турнире? Это золотой медалист Олимпиады, у русских сильная сборная. В последнем туре мы с ними померимся силами. Где продолжу карьеру в КХЛ, пока не знаю. Сейчас я здесь, все мои мысли — о сборной и чемпионате мира», — сказал Эверберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Сборная Швеции на ЧМ: они отправят Россию на Канаду или США в 1/4 финала Сборная Швеции будет бороться за медали, но сможет ли она снова взять золото?