Джим Монтгомери официально стал главным тренером «Далласа»

Новым главным тренером «Даллас Старз» стал канадский специалист Джим Монтгомери, сообщает пресс-служба клуба.

Последние пять лет Монтгомери работал с университетом Денвера в лиге NCAA. В сезоне-2016/17 под руководством Монтгомери университет Денвера стал чемпионом NCAA. Также в этом сезоне он был признан тренером года.

Стоит отметить, что в сезоне 2003/04 канадец провёл 21 матч в составе «Салавата Юлаева» в российской Суперлиге.

Напомним, после завершения регулярного сезона-2017/18 главный тренер «звёзд» Кен Хичкок объявил о завершении карьеры.