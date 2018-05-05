«Тампа» обыграла «Бостон» в овертайме и повела со счётом 3-1 в серии

В четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Бостон Брюинз» на домашней площадке принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» и уступил в овертайме со счётом 3:4 (1:2, 1:0, 1:1, 0:1). Игрокам «Лайтнинг» удалось выиграть оба гостевых матча.

Решающую шайбу на 4-й минуте овертайма забросил защитник Дэн Джирарди. Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос записал на свой счёт 2 (1+1) балла за результативность. Дубль в составе «Бостона» оформил Патрис Бержерон, две голевые передачи у Брэда Маршана.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голом. Защитник Михаил Сергачёв провёл на льду 12 минут 8 секунд и окончил матч с показателем «+1». Голкипер Андрей Василевский отразил 29 бросков из 32.

Пятый матч серии состоится 6 мая в Тампе.

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