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«Тампа» обыграла «Бостон» в овертайме и повела со счётом 3-1 в серии

«Тампа» обыграла «Бостон» в овертайме и повела со счётом 3-1 в серии
Хоккей / НХЛ

В четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Бостон Брюинз» на домашней площадке принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» и уступил в овертайме со счётом 3:4 (1:2, 1:0, 1:1, 0:1). Игрокам «Лайтнинг» удалось выиграть оба гостевых матча.

Решающую шайбу на 4-й минуте овертайма забросил защитник Дэн Джирарди. Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос записал на свой счёт 2 (1+1) балла за результативность. Дубль в составе «Бостона» оформил Патрис Бержерон, две голевые передачи у Брэда Маршана.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голом. Защитник Михаил Сергачёв провёл на льду 12 минут 8 секунд и окончил матч с показателем «+1». Голкипер Андрей Василевский отразил 29 бросков из 32.

Пятый матч серии состоится 6 мая в Тампе.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
05 мая 2018, суббота. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
3 : 4
1:2, 1:0, 1:1, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Пойнт – 04:36 (5x5), 0:2 – Кучеров (Хедман, Стэмкос) – 09:53 (5x4), 1:2 – Пастрняк (Круг, Маршан) – 15:28 (5x4), 2:2 – Бержерон (Круг) – 22:04 (5x4), 3:2 – Бержерон (Маршан) – 46:36 (4x5), 3:3 – Стэмкос (Миллер) – 52:56 (5x5), 3:4 – Джирарди (Киллорн, Гурд) – 63:18 (5x5)
Кучеров забил 6-й гол в плей-офф, мощным броском реализовав большинство
Бержерон забросил после отличной атаки «Бостона» в меньшинстве
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