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Маршан снова лизнул соперника, игнорируя просьбу НХЛ

Маршан снова лизнул соперника, игнорируя просьбу НХЛ
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан проигнорировал просьбу Национальной хоккейной лиги не лизать и не обнимать соперников. Во время четвёртого матча полуфинальной серии Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» канадский нападающий лизнул форварда гостей Райана Кэллахана.

Это было уже не первое подобное действие со стороны игрока «Бостона» за последнее время. В первой игре серии с «Торонто Мэйпл Лифс» канадец обнял форварда «Торонто» Лео Комарова и лизнул его щёку.

После этого представитель лиги попросил Маршана воздержаться от подобных действий.

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