Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Ян Коварж покидает магнитогорский «Металлург»

Ян Коварж покидает магнитогорский «Металлург»
Хоккей / КХЛ

Форвард Ян Коварж в своём «инстаграме» попрощался с магнитогорским «Металлургом». Чешский хоккеист отыграл в клубе пять лет и выиграл с ним два Кубка Гагарина.

Всего 28-летний форвард провёл в Континентальной хоккейной лиге 368 матчей, записав в свой актив 377 (129+248) очков при показателе полезности "+110" и 327 минутах штрафа.

«Магнитогорск! Большое, большое спасибо за всё! Здесь лучший коллектив и самые преданные болельщики», — написал хоккеист.

Посмотреть фото можно также в «инстаграме» хоккеиста.

«Сибирь» и «Нефтехимик» ограбили финскую лигу. Таблица переходов КХЛ
1 мая многие слухи превратились в быль.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент