Ян Коварж покидает магнитогорский «Металлург»

Форвард Ян Коварж в своём «инстаграме» попрощался с магнитогорским «Металлургом». Чешский хоккеист отыграл в клубе пять лет и выиграл с ним два Кубка Гагарина.



Всего 28-летний форвард провёл в Континентальной хоккейной лиге 368 матчей, записав в свой актив 377 (129+248) очков при показателе полезности "+110" и 327 минутах штрафа.



«Магнитогорск! Большое, большое спасибо за всё! Здесь лучший коллектив и самые преданные болельщики», — написал хоккеист.

Посмотреть фото можно также в «инстаграме» хоккеиста.