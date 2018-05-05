Лучшие голы первого игрового дня ЧМ-2018: шайбы Шалунова, Андерссона и Йенсена

Официальный канал ЧМ-2018 в YouTube опубликовал лучших шайб первого игрового дня чемпионата мира — 2018 в Дании. В число лучших вошла и шайба нападающего сборной России Максима Шалунова, заброшенная им в матче с командой Франции (7:0). Также был отмечен гол шведского форварда Лиаса Андерссона в ворота Беларуси (5:0), и шайба датчанина Йеспера Йенсена в игре с Германией (3:2 Б).



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018

Посмотреть видео также можно на официальном канале ЧМ-2018 в YouTube.