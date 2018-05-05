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Грёнборг: в сборной Швеции нет понятия «первый вратарь», Хелльберг сыграл хорошо

Грёнборг: в сборной Швеции нет понятия «первый вратарь», Хелльберг сыграл хорошо
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг после победы над командой Беларуси (5:0) в рамках ЧМ-2018 высоко оценил игру голкипера Магнуса Хелльберга, отразившего 27 бросков по воротам.

«Кто у Швеции „первый вратарь“? Мы не думаем об этом в рамках такого словосочетания. Главное — кто и как сейчас играет. Хелльберг сыграл хорошо и дал нам шанс победить. Ему удалось сделать пару важнейших сейвов при счёте 0:0, что особенно важно. Он хорошо чувствует нашу защиту, а команда понимает, что с ним она в безопасности», — цитирует тренера Hockey Sverige.

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