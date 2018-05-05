Михайлов: сборная понравилась по настрою и самоотдаче, желаю и дальше так играть

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил игру сборной России в стартовом матче ЧМ-2018 с командой Франции (7:0).



«Хорошо выглядели, играли комбинационно, в завершении были остры. Звено Дацюка смотрелось очень хорошо. Мне вообще команда понравилась по настрою и отдаче, сыграли очень хорошо. Желаю ей и дальше так выступать.



Противник был слабее. Второй период у нас выпал, и это естественно. Французы немножко прибавили, а наши сбросили. Но потом всё встало на свои места. Это естественный процесс, и не надо этого бояться. Чем сильнее будет противник, тем больше будет ответственность со стороны каждого игрока», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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