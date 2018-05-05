Аналитик NHL Network: поступок Маршана — худшее, что может быть в хоккее

Известный в прошлом нападающий НХЛ Майкл Рапп, работающий в настоящее время аналитиком телевизионной студии NHL Network осудил поступок нападающего «Бостон Брюинз» Брэда Маршана. Напомним, что в пятом матче серии между «Бостоном» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» Маршан лизнул в лицо форварда «молний» Райана Кэллахана, несмотря на официальный запрет со стороны лиги.



«Это худшее, что я когда-либо видел в хоккее. Нужно положить этому конец. Если лиге нужно создать правило, наподобие того, которое запретило Шону Эйвери махать клюшкой перед лицом Мартина Бродо, то пришло время это сделать», — сказал Рапп.



Напомним, что в апреле 2008 года нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Шон Эйвери встал перед голкипером «Нью-Джерси Дэвилз» Мартином Бродо, и в течение длительного времени закрывал вратарю обзор, размахивая клюшкой перед лицом, одновременно повторяя все движения стража ворот. После этого НХЛ ввела новое правило, согласно которому такое поведение называлось неспортивным и каралось двухминутным штрафом.

Посмотреть видео также можно в «твиттере» NBC Sports.