Макдэвид — о поражении Канады от США: обе команды неудачно сыграли в защите

Капитан сборной Канады Коннор Макдэвид поделился впечатлениями от проигранного матча с командой США (4:5 Б) на чемпионате мира — 2018.



«Обе команды играли не слишком организованны, в защите все сыграли неудачно. Мы сумели прибрать к рукам лидерство, но потом бросили играть в свой хоккей. Нужно найти способ вернуться к своей игре. При этом мы показали свои волевые качества и вернулись в матч.



Было неприятно сидеть на скамейке штрафников и смотреть, как команда бросает буллиты. Хотелось самому бросать», — рассказал Макдэвид в эфире TSN.

Голевой пир из-за океана. Волшебный хоккей от Макдэвида и Кейна! Аттракцион неслыханной щедрости — это про них. И никакой силовой игры.