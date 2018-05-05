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Макдэвид — о поражении Канады от США: обе команды неудачно сыграли в защите

Макдэвид — о поражении Канады от США: обе команды неудачно сыграли в защите
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Капитан сборной Канады Коннор Макдэвид поделился впечатлениями от проигранного матча с командой США (4:5 Б) на чемпионате мира — 2018.

«Обе команды играли не слишком организованны, в защите все сыграли неудачно. Мы сумели прибрать к рукам лидерство, но потом бросили играть в свой хоккей. Нужно найти способ вернуться к своей игре. При этом мы показали свои волевые качества и вернулись в матч.

Было неприятно сидеть на скамейке штрафников и смотреть, как команда бросает буллиты. Хотелось самому бросать», — рассказал Макдэвид в эфире TSN.

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Аттракцион неслыханной щедрости — это про них. И никакой силовой игры.
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