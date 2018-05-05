ФХР планирует подписать контракт с Валерием Брагиным на четыре года

Как стало известно «Чемпионату», Федерация хоккея России планирует подписать новый контракт с главным тренером молодёжной сборной России Валерием Брагиным. Срок планируемого соглашения — четыре года.



61-летний Брагин в общей сложности отработал с молодёжной командой шесть лет. При нём сборная России U20 один раз стала чемпионом мира и три раза становилась обладательницей серебряных наград.

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