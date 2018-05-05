Никита Гусев прилетел в Данию, но пока не тренируется со сборной России

Нападающий петербургского СКА Никита Гусев прилетел в Копенгаген, но пока не тренируется с национальной командой, сообщил старший тренер команды Алексей Жамнов. Напомним, форвард пропустил подготовку к чемпионату мира — 2018 и первый матч сборной России с командой Франции (7:0) из-за болезни.



«Никита Гусев прилетел, приедет в гостиницу, будем следить за ним. Наблюдать, как он будет восстанавливаться. У нас есть доктора, которые будут смотреть за ним, следить за его адаптацией. Шаг за шагом. Рискуем ли мы с Гусевым? Мы не торопимся, сейчас он будем с нами, от этого будем отталкиваться», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



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