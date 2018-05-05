Жамнов: в матче с Францией у игроков была самоуверенность, это негативный нюанс

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, какие элементы в игре команды нужно исправить перед игрой с Австрией на ЧМ-2018.



«Сочетания звеньев мы пока не меняем. Продолжаем работать. Есть нюансы, которые нам не понравились. Перед тренировкой было собрание, есть и позитивные моменты, которые надо оставлять в игре.



Мы чуть отошли от нашей игры во втором периоде. Появилась самоуверенность. В дальнейшем соперники будут намного серьёзнее. Команда должна играть на протяжении 60 минут. Игроки это всё прекрасно понимают.



На австрийцев у нас смотрит Алексей Кудашов. У нас будет материал по ним. Из Хернинга у нас приехал Сергей Федотов, который смотрел на другую группу. Сегодня с ним поговорил, посмотрим видеоматериал. Пока мы готовимся к нашим матчам, которые в нашей группе», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Нашей команде главное не баловаться». Что говорят об игре России на ЧМ А также они оценили игру сборной России в стартовом матче ЧМ с Францией.