Григоренко: на ОИ-2018 было больше стресса, на ЧМ старт постепеннный

Нападающий сборной России Михаил Григоренко рассказал об атмосфере в команде на чемпионате мира — 2018.



«Мы хорошо сыграли с Францией, но есть над чем работать, второй период неудачно сыграли. Я на любой позиции себя нормально чувствую, что слева, что справа, что в центре. Тем более, в сборной, где партнёры — сильнейшие игроки страны. Да и в НХЛ последнее время я иногда играл на краю. В звене с Бучневичем и Анисимовым мы играем друг на друга, специальным функциям нам не давали. В большинстве нас просят больше бросать, доводить шайбу до ворот. Вроде неплохо получается, создаём моменты.



Чемпионат мира — турнир длиннее, чем Олимпиада. В Корее от нас много чего ждали, стресса было больше. Была ситуация с флагом, много околохоккея. Олимпиада нас закалила. Здесь тоже перед нами ставят высокие задачи, но старт турнира более втягивающий, соперники постепенно становятся сильнее. Здесь в Дании много игроков из НХЛ, поэтому уровень очень приличный», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Первое звено уничтожило французов. Оценки игрокам сборной России Вот так бы и в матчах с Чехией и Швецией.