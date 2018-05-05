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Сборная Латвии победила Норвегию в своём первом матче на ЧМ-2018

Сборная Латвии победила Норвегию в своём первом матче на ЧМ-2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Латвии оказалась сильнее команды Норвегии в матче группового этапа на чемпионате мира — 2018, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 .

У норвежцев точные броски в свой актив записали Андерс Бастиансен и Александер Бонсакен. В составе латвийского коллектива заброшенными шайбами сумели отметиться Родриго Аболс и Рудольф Балцерс, оформивший дубль.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею — 2018

Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

ЧМ-2018
05 мая 2018, суббота. 13:15 МСК
Норвегия
2 : 3
2:0, 0:1, 0:1, 0:1
Латвия
1:0 – Бастиансен (Треттенес, Холёс) – 08:14 (5x5), 2:0 – Бонсаксен (Олимб) – 12:12 (5x5), 2:1 – Балцерс (Сотниекс, Галвиньш) – 26:20 (5x5), 2:2 – Аболс (Карсумс, Редлихс М.) – 51:04 (5x5), 2:3 – Балцерс (Джериньш) – 60:24 (3x3)
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