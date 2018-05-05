Сборная Латвии победила Норвегию в своём первом матче на ЧМ-2018

Сборная Латвии оказалась сильнее команды Норвегии в матче группового этапа на чемпионате мира — 2018, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 .



У норвежцев точные броски в свой актив записали Андерс Бастиансен и Александер Бонсакен. В составе латвийского коллектива заброшенными шайбами сумели отметиться Родриго Аболс и Рудольф Балцерс, оформивший дубль.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею — 2018

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