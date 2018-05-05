Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

ЧМ-2018: Швейцария только в овертайме сумела одолеть Австрию

ЧМ-2018: Швейцария только в овертайме сумела одолеть Австрию
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Швейцарии оказалась сильнее команды Австрии в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2018, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2. Для обеих команд матч был первым на турнире.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею — 2018

В составе сборной Швейцарии заброшенными шайбами отметились Нино Нидеррайтер, Гаэтан Хас и Энцо Корви. У австрийцев голы на свой счёт сумели записать Доминик Цвергер и Мануэль Ганаль.

ЧМ-2018
05 мая 2018, суббота. 13:15 МСК
Швейцария
3 : 2
1:0, 1:1, 0:1, 1:0
Австрия
1:0 – Нидеррайтер (Корви, Хофман) – 18:28 (5x5), 2:0 – Хас (Шервай, Мюллер) – 24:14 (5x5), 2:1 – Цвергер (Раухенвальд, Хаудум) – 34:50 (5x5), 2:2 – Ганаль (Шнайдер) – 46:28 (5x5), 3:2 – Корви (Нидеррайтер) – 63:18 (3x3)
Овечкин, Кузнецов и другие игроки НХЛ, которых продолжают ждать на ЧМ
Скоро в Данию может приехать ещё несколько звёзд.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент