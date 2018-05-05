Перрон: нужно сохранять постоянную концентрацию, об этом говорил Малкин

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Дэвид Перрон поделился впечатлениями от победы над «Сан-Хосе Шаркс» в пятом матче серии плей-офф (5:3, 3-2 в серии), отметив значение постоянной концентрации.



«Слышал, как накануне об этом говорил нападающий „Питтсбурга“ Евгений Малкин. Необходимо сохранять концентрацию на как можно более долгих отрезках. Это будет становиться делать всё сложнее и сложнее, но команда, которая сможет дольше сохранять фокус и играть дисциплинированно, получит больше шансов завершить серию в свою пользу», — цитирует Перрона официальный сайт НХЛ.

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