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«Вашингтон» провёл тренировку перед пятым матчем с «Питтсбургом»

«Вашингтон» провёл тренировку перед пятым матчем с «Питтсбургом»
Хоккей / НХЛ

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» провёл тренировку перед пятым матчем второго раунда плей-офф с «Питтсбург Пингвинз», информирует в своём «твиттере» журналист Изабель Хуршудян. После четырёх матчей счёт в серии равный — 2-2.

Сочетания звеньев:

Кемпны — Карлссон, Овечкин — Кузнецов — Смит-Пелли
Орлов — Нисканен, Стивенсон — Бекстрём — Оши
Орпик — Джус, Коннолли — Эллер — Врана
Герсич — Бигл — Чиассон.

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