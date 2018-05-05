«Вашингтон» провёл тренировку перед пятым матчем с «Питтсбургом»

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» провёл тренировку перед пятым матчем второго раунда плей-офф с «Питтсбург Пингвинз», информирует в своём «твиттере» журналист Изабель Хуршудян. После четырёх матчей счёт в серии равный — 2-2.
Сочетания звеньев:
Кемпны — Карлссон, Овечкин — Кузнецов — Смит-Пелли
Орлов — Нисканен, Стивенсон — Бекстрём — Оши
Орпик — Джус, Коннолли — Эллер — Врана
Герсич — Бигл — Чиассон.
«Эта грёбаная лига!» Малкин забил, Бекстрём взбесился, у Овечкина ноль бросков
Без Уилсона даже Овечкин выглядел сам не свой, а Малкин забил странный победный гол.