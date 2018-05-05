Галлан: у «Вегаса» голодные до хоккея ребята, они готовы играть

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан прокомментировал ход серии с «Сан-Хосе Шаркс», в которой его команда вышла вперёд — 3-2.

«Просто голодные до хоккея ребята, они были готовы играть. Именно такие мне нужны были сегодня. Все они проявили себя очень хорошо. Я просто хотел немного перетасовать звенья. Все тройки проявили себя очень достойно. Мы здорово играли два периода, а потом стали слишком много нарушать правила и терять шайбу в своей зоне. Не скажу, что запаниковали, но мы должны извлечь из произошедшего урок», – приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.