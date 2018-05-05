«Автомобилист» объявил о заключении контракта с Найджелом Доусом на два года

«Автомобилист» заключил контракт на два года с нападающим Найджелом Доусом, сообщается на официальном сайте уральского клуба.

Доус начал выступать в КХЛ в 2011 году, подписав контракт с «Барысом», за который выступал семь лет. За это время Найджел стал одним из лучших бомбардиров лиги. В Континентальной хоккейной лиге он провёл 415 матчей, набрав 376 (217+159) очков при показателе полезности +68. В минувшем сезоне Доус стал лучшим снайпером КХЛ и третьим бомбардиром лиги, в 46 играх он набрал 55 (35+20) очков. Также Найджел отыграл 223 матча в Национальной хоккейной лиге, набрав 88 (41+47) очков.

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