Финляндия — Южная Корея — 8:1. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018

Сборная Финляндии выиграла свой стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. Суоми во встрече группы B крупно переиграли команду Южной Кореи — 8:1 (2:0, 3:1, 3:0).



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018



Дублем в составе финнов отметился Себастьян Ахо, ещё по одной заброшенной шайбе на свой счёт записали Теуво Терявяйнен, Вели-Матти Савинайнен, Маркус Нутиваара, Саку Мяэналанен, Каспери Капанен и Янне Песонен. Южнокорейская команда ответила голом Майкла Свифта.

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