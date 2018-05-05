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Финляндия — Южная Корея — 8:1. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018

Финляндия — Южная Корея — 8:1. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Финляндии выиграла свой стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. Суоми во встрече группы B крупно переиграли команду Южной Кореи — 8:1 (2:0, 3:1, 3:0).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Дублем в составе финнов отметился Себастьян Ахо, ещё по одной заброшенной шайбе на свой счёт записали Теуво Терявяйнен, Вели-Матти Савинайнен, Маркус Нутиваара, Саку Мяэналанен, Каспери Капанен и Янне Песонен. Южнокорейская команда ответила голом Майкла Свифта.

Видео можно посмотреть также на канале IIHF в YouTube.

Сборная Финляндии разгромила Южную Корею на чемпионате мира по хоккею
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