Франция — Беларусь — 6:2. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018

Сборная Беларуси проиграла второй матч на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Дании. Во встрече группы А команда проиграла французам со счётом 2:6 (1:2, 0:1, 1:3).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018



Заброшенными шайбами в составе французов отметился новичок «Автомобилиста» Стефан Да Коста, а также Дамьен Флёри, Лоик Ламперье, Антонен Манавьян, Антони Гюттинг и Жордан Перре. У белорусов точные броски произвели Александр Павлович и Павел Воробей.

Видео можно посмотреть также на канале IIHF в YouTube.