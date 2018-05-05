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Сятери: для меня было ужасно получить всего девять бросков за весь матч

Сятери: для меня было ужасно получить всего девять бросков за весь матч
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Голкипер сборной Финляндии Харри Сятери подвёл итоги победного матча со сборной Южной Кореи (8:1), в котором он пропустил одну шайбу, при том что по его воротам соперник произвёл всего девять бросков.

«Я думаю, что мы играли хорошо. Хотя было бы намного лучше, если бы не пропустили. Каково это — получить всего девять бросков за весь матч? Для меня это было ужасно. Но надо принять, что я пропустил одну шайбу. В принципе, не о чем беспокоиться. Думаю, это был единственный матч для нас на чемпионате мира, который мог бы пройти в таком ключе», — приводит слова Сятери издание Iltalehti.

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