«Вегас» обновил рекорд посещаемости домашней арены — 18 693 зрителя

«Вегас Голден Найтс» на домашнем льду принимал «Сан-Хосе Шаркс» в пятом матче второго раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Западной конференции завершилась победой хозяев со счётом 5:3 (1:0, 2:0, 2:3). Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Голден Найтс».

«Вегас» в этом матче обновил рекорд посещаемости домашнего стадиона — «T-Mobile Arena». Встречу посетили 18 693 зрителя.

Шестой матч серии состоится 7 мая в «Эс-Эй-Пи-центре» в Сан-Хосе.