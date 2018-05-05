НХЛ пригрозила санкциями Брэду Маршану в случае нового облизывания соперников

НХЛ в субботу поставила в известность нападающего «Бостон Брюинз» Брэда Маршана, что его действия во втором периоде четвёртого матча серии плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» неприемлемы и что подобное поведение в будущем приведет к применению дополнительных дисциплинарных санкций.

29-летний Маршан и генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини в субботу разговаривали со старшим исполнительным вице-президентом НХЛ Колином Кэмпбеллом, после чего лига сделала специальное заявление.

Маршан накануне проигнорировал просьбу Национальной хоккейной лиги не лизать и не обнимать соперников. Во время четвёртого матча полуфинальной серии Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» канадский нападающий лизнул форварда гостей Райана Кэллахана.

С 17 (4+13) очками в 11 матчах Маршан занимает четвертое место в споре бомбардиров плей-офф Кубка Стэнли. С 85 (34+51) очками он был самым результативным игроком «Бостона» в регулярном сезоне.